I titoli da non perdere su Netflix questo weekend (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi... Leggi su europa.today (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Cosa guardiamo su?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi...

Advertising

borghi_claudio : E' la mia prima elezione del Presidente della Repubblica quindi sono assai inesperto, guardo e imparo, però mi verr… - RadioItalia : Amadeus ha annunciato le cover che i cantanti in gara porteranno sul palco dell'Ariston venerdì 4 febbraio! Che d… - borghi_claudio : @GiuseQuatro Guardi che non mi hanno mai rotto le palle più della volta che dissi che dato che c'era il governo gia… - FedericaSure : @ale_pol ?? (Ecco un motivo per cui non voglio un PdR donna: per non dover leggere quotidianamente questa ridicola… - Patrizio1961 : @VitoLops Effetto domino : il mancato riacquisto dei titoli in scadenza potrebbe far scoppiare la bolla sui mercati… -