Google Chrome presto chiederà conferma per chiudere tutte le schede (Di venerdì 28 gennaio 2022) Google Chrome sta finalmente sperimentando l'avviso di conferma per chiudere tutte le schede precedentemente aperte. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 28 gennaio 2022)sta finalmente sperimentando l'avviso diperleprecedentemente aperte. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Google Chrome presto chiederà conferma per chiudere tutte le schede - loujsstattoo : Tra 75 anni starò ancora scaricando Google chrome #jeru - dariophoto69 : Wow... Apple sempre sul pezzo... Ah no, aspetta, Google Chrome lo faceva già... - Baldaranza : @Farrah88760586 Quando vado su Google Chrome in base alle mie ricerche e chi prende in mano il mio telefono mi sugg… - zazoomblog : Google Chrome arriva a 100: la nuova versione celebrativa a breve sarà disponibile per PC e Smartphone Android -… -