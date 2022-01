Centrodestra a pezzi dopo il fallimento della candidatura Casellati. Meloni: “FdI e Lega leali, altri no. Con questo Parlamento non si può decidere niente. Elezioni subito” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “L’Italia ha solo un modo per uscire dal blocco creato da certa politica: Elezioni subito per dare alla Nazione un governo degno di questo nome. dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, la parola torni agli italiani”. È quanto scrive su Facebook la leader di FdI, Giorgia Meloni, postando un video con delle dichiarazioni in tv del deputato Giovanni Donzelli (qui il post). “Questa bizzarra liturgia dell’elezione del presidente della Repubblica – ha aggiunto Meloni – dimostra che con questo Parlamento non si può decidere niente e, quindi, la soluzione più responsabile sono Elezioni. Se il capo dello Stato l’avessero votato gli italiani, come prevede la proposta di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) “L’Italia ha solo un modo per uscire dal blocco creato da certa politica:per dare alla Nazione un governo degno dinome.l’elezione del PresidenteRepubblica, la parola torni agli italiani”. È quanto scrive su Facebook la leader di FdI, Giorgia, postando un video con delle dichiarazioni in tv del deputato Giovanni Donzelli (qui il post). “Questa bizzarra liturgia dell’elezione del presidenteRepubblica – ha aggiunto– dimostra che connon si puòe, quindi, la soluzione più responsabile sono. Se il capo dello Stato l’avessero votato gli italiani, come prevede la proposta di ...

Advertising

LaStampa : 'Centrodestra a pezzi, Casellati bruciata?' La diretta sul sito de La Stampa. In studio @Aandreamalaguti, @Sciandi.… - alkhimiyah : RT @LaNotiziaTweet: Centrodestra a pezzi dopo il fallimento della candidatura #Casellati. #Meloni: “FdI e Lega leali, altri no. Con questo… - UnoNemoNessuno : RT @LaNotiziaTweet: Centrodestra a pezzi dopo il fallimento della candidatura #Casellati. #Meloni: “FdI e Lega leali, altri no. Con questo… - LaNotiziaTweet : Centrodestra a pezzi dopo il fallimento della candidatura #Casellati. #Meloni: “FdI e Lega leali, altri no. Con que… - chiamatemibobo : RT @PetrazzuoloF: Nell'ultima votazione per il #Quirinale, con uno storico flop, il #centrodestra esce diviso. Ma mentre il Pd prende il bo… -