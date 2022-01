Calciomercato Salernitana, accordo col Torino per Izzo: il difensore non è convinto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Calciomercato Salernitana: i granata avrebbero trovato l’accordo con il Torino per Izzo, ma il difensore non sarebbe ancora convinto della destinazione La Salernitana non si ferma e continua a lavorare sul mercato per regalare rinforzi a Colantuono per puntare alla salvezza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i granata avrebbero trovato l’accordo con il Torino per Armando Izzo, difensore ai margini del progetto di Juric. Il calciatore, però, non sarebbe sicuro del trasferimento alla Salernitana dove però avrebbero sicuramente più spazio per giocare. La chiusura dell’affare è quindi tutta nelle sue mani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022): i granata avrebbero trovato l’con ilper, ma ilnon sarebbe ancoradella destinazione Lanon si ferma e continua a lavorare sul mercato per regalare rinforzi a Colantuono per puntare alla salvezza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i granata avrebbero trovato l’con ilper Armandoai margini del progetto di Juric. Il calciatore, però, non sarebbe sicuro del trasferimento alladove però avrebbero sicuramente più spazio per giocare. La chiusura dell’affare è quindi tutta nelle sue mani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

