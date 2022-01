Barcellona, vicino il secondo colpo! Imminente l’annuncio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Continua il calciomercato in entrata del Barcellona. Come riporta Sport, dopo Ferran Torres, i dirigenti blaugrana hanno chiuso con il Wolverhampton per Adama Traoré, con un accordo per un prestito con diritto di acquisto fissato a 30 milioni. Il giocatore ha già fatto le visite mediche di rito. Traoré Barcellona XaviUn ritorno al passato per l’ex Wolves, cresciuto nella Masia. Un acquisto fortemente voluto da Xavi, che va a tappare il buco dell’infortunio di Ansu Fati e con un Dembélé che ha deciso di non rinnovare col club. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Continua il calciomercato in entrata del. Come riporta Sport, dopo Ferran Torres, i dirigenti blaugrana hanno chiuso con il Wolverhampton per Adama Traoré, con un accordo per un prestito con diritto di acquisto fissato a 30 milioni. Il giocatore ha già fatto le visite mediche di rito. TraoréXaviUn ritorno al passato per l’ex Wolves, cresciuto nella Masia. Un acquisto fortemente voluto da Xavi, che va a tappare il buco dell’infortunio di Ansu Fati e con un Dembélé che ha deciso di non rinnovare col club. Francesco Scanu

Advertising

Lorenzo__Latino : #Aubameyang molto vicino al #Barcellona , altro fattore che potrebbe portare Alvaro #Morata all’#AtleticoMadrid . - laganheart : fonti autorevoli mi parlano di #Kessie sempre più vicino a vestire il Nerazzurro per la prossima stagione..cosa ne… - ilPostSport : In Spagna sembra vicino un accordo tra il Barcellona e la piattaforma musicale, che potrebbe dare il suo nome allo… - griegen73 : @apetrazzuolo @dries_mertens14 @sscnapoli @napolimagazine La maglia Nike di ben altra fattura del pluri premiato e… - team_serie : L'ormai certa ufficialità di #Vlahovic alla #Juventus complica la permanenza in bianconero di Alvaro #Morata che s… -