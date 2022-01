Anna Tatangelo e Livio Cori si sposano? Un indizio lo confermerebbe

(Di venerdì 28 gennaio 2022)presto sposi? L’estate scorsa il settimanale Chi aveva lanciato lo scoop secondo il qualefossero una coppia. All’epoca i due non avevano commentato, salvo poi pubblicare una fotografia che li immortalava per la prima volta insieme. A distanza di diversi mesi, ora, i due tornano L'articolo proviene da Novella 2000.

Negli ultimi giorni è apparso un indizio non da poco su il presunto matrimonio tra la coppia, ormai inseparabile e innamoratissima.non ha mai nascosto il suo desiderio di sposarsi. In alcune interviste, parlando del suo ex Gigi D'Alessio, aveva anche sostenuto di aver sofferto proprio per non essere convolata a ...si sposae Gigi D'Alessio: la rottura: la vita privata Mentre Gigi D'Alessio ha avuto il suo quinto figlio insieme a Denise Esposito,...Anna Tatangelo e Livio Cori sono pronti al matrimonio? Un dettaglio pubblicato sul profilo Instagram della cantante suggerisce di sì!Negli ultimi giorni è apparso un indizio non da poco su il presunto matrimonio tra la coppia, ormai inseparabile e innamoratissima ...