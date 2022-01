Agropoli: un open day per chi ha il green pass scaduto o in scadenza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAgropoli (Sa) – Su richiesta del sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, il Distretto sanitario ha organizzato per lunedì 31 gennaio 2022 un open day vaccinale dedicato a chi ha il green pass scaduto o in scadenza prima del 13 febbraio (compreso). L’appuntamento è in programma presso il centro vaccinale di via Taverne. Per accedere sarà necessaria la prenotazione, inviando una e-mail all’indirizzo vaccinazioni@comune.Agropoli.sa.it. Nel messaggio bisognerà indicare il proprio nome, cognome, numero di telefono, data di scadenza del green pass ed uno dei seguenti orari in cui si preferirebbe sottoporsi a vaccinazione: 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 o 19.00 (in caso di indisponibilità ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Su richiesta del sindaco di, Adamo Coppola, il Distretto sanitario ha organizzato per lunedì 31 gennaio 2022 unday vaccinale dedicato a chi ha ilo inprima del 13 febbraio (compreso). L’appuntamento è in programma presso il centro vaccinale di via Taverne. Per accedere sarà necessaria la prenotazione, inviando una e-mail all’indirizzo vaccinazioni@comune..sa.it. Nel messaggio bisognerà indicare il proprio nome, cognome, numero di telefono, data dideled uno dei seguenti orari in cui si preferirebbe sottoporsi a vaccinazione: 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 o 19.00 (in caso di indisponibilità ...

