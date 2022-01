Addio BMW i3 | cessa a luglio la produzione dell' elettrica tedesca

Advertising

infoitscienza : BMW Serie 8, aggiornamenti “sottili” e addio alla M, tanto c’è la M8 Competition - videomotorsIT : La BMW dice addio al V12 // - alvolante_it : Esce di produzione lo storico motore #BMW V12, che dal 1987 ha spinto i modelli top di gamma del costruttore tedesc… - ANSA_Motori : Bmw con M760i xDrive Final Edition festeggia l'addio al V12 - #ANSAmotori - EstebBeltramino : Bmw con M760i xDrive Final Edition festeggia l'addio al V12 #motori -

Ultime Notizie dalla rete : Addio BMW

InsideEVs Italia

Il posto dellai3 nell'offerta elettrica dell'azienda verrà preso dalla nuovaiX1, variante a zero emissioni dell'X1 e uno dei modelli del nuovo corso elettrico. Si tratta di un ...Tra le principali novità di questo nuovo campionato c'è l'abbandono di Audi e, anche se non ... tuttavia per la casa tedesca questa sarà l'ultima stagione in Formula E, l'è già stato ...Nove anni e 250mila unità vendute: va in pensione la prima auto elettrica BMW. Verrà sostituita dal crossover BMW iX1 e da una nuova Mini Electric ...Secondo indiscrezioni, BMW potrebbe dire addio alla Serie 4 e trasformare la Serie 8 in una nuova Serie 6, entro il 2026 ...