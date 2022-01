Vlahovic Juve | nuovi contatti in serata con gli agenti | il punto

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 gennaio 2022): possibile chiusura dell’affare nelle prossime ore. Previsto un nuovo contatto con l’entourage dell’attaccante Sono ore decisive per l’arrivo a Torino di Dusan. Dopo l’accordo raggiunto con la Fiorentina per un trasferimento da circa 75 milioni di euro complessivi, la dirigenza dellaè al lavoro con l’entourage del giocatore per definire tutti i dettagli. Inci sarà un nuovo contatto tra l’entourage die la dirigenza dellantus per risolvere gli ultimi dettagli sulle commissioni. Filtra ottimismo: possibile chiusura nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.