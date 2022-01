Una donna in gravidanza su sei partorisce con il Covid: lo studio della Fiaso (Di giovedì 27 gennaio 2022) la rilevazione Fiaso fatta attraverso il network degli ospedali sentinella che monitorano l'andamento della curva pandemica. Ad analizzare i dati relativi alle gravide ricoverate nelle aree Covid ... Leggi su globalist (Di giovedì 27 gennaio 2022) la rilevazionefatta attraverso il network degli ospedali sentinella che monitorano l'andamentocurva pandemica. Ad analizzare i dati relativi alle gravide ricoverate nelle aree...

Advertising

lorepregliasco : C'è un nome che mi pare sia rimasto finora piuttosto coperto. Una donna, ministro del governo Draghi, profilo istit… - riotta : Non so se andrà #Quirinale ma chiunque abbia lavorato con Elisabetta #Belloni sa che si tratta di una donna e una leader formidabile #occhio - repubblica : Covid, una donna incinta su due non si vaccina per paura: 'Molti rischi, serve immunizzarsi'. E una su sei partoris… - infoitcultura : Delia: 'Ho avuto le farfalle nello stomaco per una donna' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Gf Vip, Delia Duran: “Visto che l’amore è libero, adesso mi fidanzato con una donna. Magari con Soleil” -