Trento, falsi green pass venduti a 1000 euro (Di giovedì 27 gennaio 2022) . Indagate cinque persone. Sono 33mila i green pass che ora vanno verificati Continuano i controlli da parte delle autorità sui green pass, ma questa volta la notizia riguarda la verifica della reale veridicità del green pass. La polizia giudiziaria dei carabinieri insieme alla Guardia di finanza, ha condotto un’operazione destinata a scovare un’associazione dedita alla realizzazione di falsi green pass. Per tutti i soggetti coinvolti nella truffa, l’accusa è di associazione a delinquere finalizzata al falso, corruzione e accesso abusivo informatico. Leggi anche: GIORNO DELLA MEMORIA, LILIANA SEGRE TESTIMONE DELL’ORRORE Chi chiedeva di ottenere la certificazione verde senza sottoporsi alla vaccinazione doveva solo pagare una somma pari ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) . Indagate cinque persone. Sono 33mila iche ora vanno verificati Continuano i controlli da parte delle autorità sui, ma questa volta la notizia riguarda la verifica della reale veridicità del. La polizia giudiziaria dei carabinieri insieme alla Guardia di finanza, ha condotto un’operazione destinata a scovare un’associazione dedita alla realizzazione di. Per tutti i soggetti coinvolti nella truffa, l’accusa è di associazione a delinquere finalizzata al falso, corruzione e accesso abusivo informatico. Leggi anche: GIORNO DELLA MEMORIA, LILIANA SEGRE TESTIMONE DELL’ORRORE Chi chiedeva di ottenere la certificazione verde senza sottoporsi alla vaccinazione doveva solo pagare una somma pari ...

Advertising

361_magazine : Trento, falsi green pass venduti a 1000 euro - AlaskaCall : @GenCar5 In Trentino - CAvondet : Falsi tamponi per rilasciare green pass e negativizzare i positivi: «Hanno diffuso la pandemia» - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Pergine Valsugana, falsi tamponi rilasciati su richiesta: infermiere nei guai. Opi Trento: “Saremo inflessibili” https… - Tullia01 : RT @Corriere: Falsi tamponi per rilasciare green pass e negativizzare i positivi: «Hanno diffuso la pandemia» -