Tra Alex Belli e Delia Duran c'è un'altra donna e non è Soleil Sorge. Ecco chi è (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il "triangolo più amato" come lo definisce Alfonso Signorini in ogni puntata del Grande Fratello Vip 6 a quanto pare sarebbe molto più di un triangolo. Delia Duran ha preso alla lettera l'invito di Alex Belli di raccontare il loro "amore libero" e così, a beneficio del pubblico e degli altri concorrenti dentro il reality di Canale 5, le indiscrezioni si moltiplicano con il passare dei giorni in cui Delia rimane nel programma. La donna ha raccontato in queste ore maggiori dettagli su come lei e Alex Belli scelgano le "altre" con cui si intrattengono e che cosa facciano. Spunta ora il nome di un'altra donna con cui i due coniugi vivono un triangolo vero e proprio.

