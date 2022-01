Stoltenberg | ecco i contenuti della proposta Nato alla Russia

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 27 gennaio 2022) "Affrontiamo un momento critico per la sicurezza euro-atlantica; il potenziamento delle forze militaridentro e intorno all'Ucraina continua, con più di 100 mila soldati in posizione e altri in arrivo, incluso un dispiegamento significativo in Bielo. Facciamo appello ancora una voltaaffinché riduca immediatamente questa escalation". Il Segretario generaleJensha esordito così a Bruxelles, nella sua conferenza stampa online convocata per annunciare l'inviodi unascritta che cerca di individuare delle possibili aree in cui riprendere il dialogo con Mosca."La- ha proseguito- ...