Quirinale | l’ex generale Pappalardo a ‘La Zanzara’ | “Chi mi ha votato ha fatto una grande balordaggine perché sono tutti abusivi”

"Chi mi ha dato il voto per la presidenza della Repubblica ha fatto una grande balordaggine, perché tutti i parlamentari sono abusivi, essendo stati eletti col Rosatellum, legge promulgata da Mattarella, che non è il capo dello Stato. Mattarella avrebbe dovuto dire agli italiani: 'Scusate, siamo tutti abusivi'". Così, ai microfoni de "La Zanzara", su Radio24, l'ex generale Antonio Pappalardo commenta l'unico voto in suo favore alla terza chiama per l'elezione del presidente della Repubblica. Nel corso della trasmissione, come ormai è consuetudine, l'ex militare ha un duro scontro con uno dei due conduttori, David Parenzo, poi scomoda l'Ecuador e infine accusa i media

