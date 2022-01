Quirinale, indizio di accordo o conferma di stallo? Cosa si nasconde nell’aumento dei voti per Mattarella (Di giovedì 27 gennaio 2022) «Vedrai, oggi ci saranno più Mattarella nell’urna». Un deputato del centrodestra ha inviato a Open questo messaggio prima dello spoglio. E ci aveva preso: il presidente della Repubblica attuale ha ottenuto, al quarto scrutinio, 166 preferenze. Il motivo è presto spiegato: «Vogliono far degenerare la situazione e tentare la strada del Mattarella bis». Oppure, aggiungiamo noi, far proseguire lo stallo e permettere all’ipotesi Draghi di rafforzarsi. Ma il segnale che le schede per Mattarella sarebbero aumentate era arrivato già dai capannelli di 5 stelle nel corso della mattinata. «Lo usano i dimaiani per contarsi», spiega una fonte dell’ala che segue Conte. Ma il nome dì Mattarella è così trasversale che non si può prestare a una semplice separazione di addendi. Ieri aveva ricevuto 125 ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) «Vedrai, oggi ci saranno piùnell’urna». Un deputato del centrodestra ha inviato a Open questo messaggio prima dello spoglio. E ci aveva preso: il presidente della Repubblica attuale ha ottenuto, al quarto scrutinio, 166 preferenze. Il motivo è presto spiegato: «Vogliono far degenerare la situazione e tentare la strada delbis». Oppure, aggiungiamo noi, far proseguire loe permettere all’ipotesi Draghi di rafforzarsi. Ma il segnale che le schede persarebbero aumentate era arrivato già dai capannelli di 5 stelle nel corso della mattinata. «Lo usano i dimaiani per contarsi», spiega una fonte dell’ala che segue Conte. Ma il nome dìè così trasversale che non si può prestare a una semplice separazione di addendi. Ieri aveva ricevuto 125 ...

