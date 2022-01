Pil | Franco “Nel 2022 crescita superiore al 4%”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il 2021 è stato un anno di forte ripresa anche i dati sul quarto trimestre sono positivi, nel complesso laannua dovrebbe avvicinarsi al 6,5%. Per ille previsioni indicano unaal 4%, nel primo trimestre dovremo recuperare il livello produttivo pre pandemia. L'andamento dell'economia nelè tuttavia condizionato dal protrarsi della pandemia, dalle tensioni internazionali e dall'aumento del costo dell'energia”. Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele, intervenuto alla 31esima edizione di Telefisco del Sole 24 Ore.“Per sostenere i settori in difficoltà e contenere il prezzo dell'elettricità il Governo ha varato nuovi interventi per oltre 3 miliardi sommati a quelli previsti dalla Legge di bilancio. Altri interventi ...