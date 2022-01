Oltre il triangolo c'è di più: la nuova filosofia dell'amore 2.0 di Alex Belli e del suo entourage (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il nuovo concept dell'amore; nella storia infinita Belli/Duran/Soleil scende in campo Stella, l'amica e Assistente di Alex Belli. Al GFVIP la protagonista è sempre la complicata liason tra Alex Belli, sua moglie Delia Duran e l'amica Soleil Sorge. Belli, criticatissimo da molti, ma amato da altri, parla di amore libero, senza etichette e condizioni e più volte, nella Casa più spiata di tutta Italia, ha citato Stella, la sua assistente stylist di AXBSTUDIO, con la quale condivide da 10 anni, amicizia, lavoro, complicità e le stesse idee a proposito di amore. “Collaboro come stylist con Alex e ci conosciamo da tantissimi anni e posso dire di essere il suo AlterEgo per la creatività come fotografo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il nuovo concept; nella storia infinita/Duran/Soleil scende in campo Stella, l'amica e Assistente di. Al GFVIP la protagonista è sempre la complicata liason tra, sua moglie Delia Duran e l'amica Soleil Sorge., criticatissimo da molti, ma amato da altri, parla dilibero, senza etichette e condizioni e più volte, nella Casa più spiata di tutta Italia, ha citato Stella, la sua assistente stylist di AXBSTUDIO, con la quale condivide da 10 anni, amicizia, lavoro, complicità e le stesse idee a proposito di. “Collaboro come stylist cone ci conosciamo da tantissimi anni e posso dire di essere il suo AlterEgo per la creatività come fotografo di ...

Sabry__Sabrina : RT @esteticatrash: #gfvip Italia, 2022... e ritengono necessario censurare il racconto di una donna sulla sua prima esperienza con una don… - NegraSamy : RT @esteticatrash: #gfvip Italia, 2022... e ritengono necessario censurare il racconto di una donna sulla sua prima esperienza con una don… - esteticatrash : #gfvip Italia, 2022... e ritengono necessario censurare il racconto di una donna sulla sua prima esperienza con un… - AnaMari32352845 : Niente Soleil non si è parlato di te fatene una ragione ..oltre il triangolo e parlare male delle persone sei un po… - ___purplee__ : RT @AnaMari32352845: Adesso che non c’è più il triangolo visto che Belli è in Egitto e non ne vuole più sapere voglio proprio vedere quale… -