Neil Young toglie la sua musica da Spotify per protesta contro il seguitissimo podcast no vax The Joe Rogan Experience (Di giovedì 27 gennaio 2022) La musica di Neil Young sarà rimossa da Spotify. Lo richiesta è partita dallo stesso artista che ora ringrazia la Warner Brothers-Reprise Records per il supporto: la piattaforma rappresentava il 60% delle sue entrate generate dallo streaming. Cosa ha spinto Young a prendere questa decisione? Non volersi trovare ‘ospitato’ dalla stessa piattaforma che veicola contenuti no vax, nello specifico attraverso il podcast The Joe Rogan Experience. “Voglio che oggi facciate sapere immediatamente a Spotify che voglio rimuovere tutta la mia musica dalla loro piattaforma. Lo sto facendo perché Spotify sta diffondendo false informazioni sui vaccini, causando potenzialmente la morte di chi crede alla disinformazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladisarà rimossa da. Lo richiesta è partita dallo stesso artista che ora ringrazia la Warner Brothers-Reprise Records per il supporto: la piattaforma rappresentava il 60% delle sue entrate generate dallo streaming. Cosa ha spintoa prendere questa decisione? Non volersi trovare ‘ospitato’ dalla stessa piattaforma che veicola contenuti no vax, nello specifico attraverso ilThe Joe. “Voglio che oggi facciate sapere immediatamente ache voglio rimuovere tutta la miadalla loro piattaforma. Lo sto facendo perchésta diffondendo false informazioni sui vaccini, causando potenzialmente la morte di chi crede alla disinformazione ...

Advertising

ilpost : Spotify rimuoverà la musica di Neil Young dalla sua piattaforma, come richiesto dal cantante in segno di protesta c… - Agenzia_Ansa : Spotify 'sfratta' Neil Young dopo il rifiuto del cantante di venire a più miti consigli sulla sua obiezione a resta… - FQMagazineit : Neil Young toglie la sua musica da Spotify per protesta contro il seguitissimo podcast no vax The Joe Rogan Experie… - SaintGiovese : W NEIL YOUNG Spotify rimuoverà la musica di Neil Young dalla sua piattaforma, come richiesto dal cantante in segno… - Rosabianca123 : RT @RollingStoneita: Lo aveva chiesto lui: «Spotify diffonde informazioni false sui vaccini. O me o il podcast di Joe Rogan». Lui e la Warn… -