Michelle McCool: “Voglio affrontare tante Superstar, soprattutto Charlotte” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Michelle McCool è una modella ed ex wrestler statunitense della WWE, dove ha detenuto due volte il Women’s Championship e due volte il Divas Championship, restando l’unica donna a detenere entrambi i titoli contemporaneamente. Nel 2018, ha fatto una breve apparizione nella speciale puntata Raw25 insieme ad altre ex lottatrici e partecipando al primo Royal Rumble match femminile, venendo però eliminata da Natalya. L’ex Superstar, è recentemente apparsa su Busted Open Radio, e ha discusso se c’è qualcuno in WWE con cui le piacerebbe ancora salire sul ring. Le sue parole “C’è tutta una serie di ragazze con che non ho mai incontrato sul quadrato prima d’ora. I nomi principali che tutti fanno sono Becky e Charlotte, ma non vedo l’ora di… Amo ogni volta che salgo sul ring con Naomi. Lei è così dannatamente ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 27 gennaio 2022)è una modella ed ex wrestler statunitense della WWE, dove ha detenuto due volte il Women’s Championship e due volte il Divas Championship, restando l’unica donna a detenere entrambi i titoli contemporaneamente. Nel 2018, ha fatto una breve apparizione nella speciale puntata Raw25 insieme ad altre ex lottatrici e partecipando al primo Royal Rumble match femminile, venendo però eliminata da Natalya. L’ex, è recentemente apparsa su Busted Open Radio, e ha discusso se c’è qualcuno in WWE con cui le piacerebbe ancora salire sul ring. Le sue parole “C’è tutta una serie di ragazze con che non ho mai incontrato sul quadrato prima d’ora. I nomi principali che tutti fanno sono Becky e, ma non vedo l’ora di… Amo ogni volta che salgo sul ring con Naomi. Lei è così dannatamente ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Michelle McCool: 'Voglio affrontare tante Superstar, con Charlotte ho un conto in sospeso' -… - Zona_Wrestling : #WWE Michelle McCool: 'Ho deciso di partecipare alla Rumble per i miei figli, vado per loro' -… -