“La Shoah tra storia e letteratura”

In occasione della celebrazione del Giorno della Memoria, oggi ore 18.00, presso la Chiesa di Santa Maria de Lama, a Salerno, la Soprintendenza Abap diretta da Raffaella Bonaudo, in collaborazione con il Touring Club Italiano – Club di territorio Salerno e l'Associazione Italo Polacca di Salerno e Provincia, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, del Comune di Salerno e del Consolato della Repubblica di Polonia per la Regione Campania, ha organizzato l'evento commemorativo Latra. Dopo un'introduzione sulle testimonianze della presenza degli Ebrei a Salerno a cura del Tci CdT Salerno, si affronta il tema dellaattraverso la lettura di poesie e brani scelti di Menotti Lerro, poeta e Direttore del Centro Contemporaneo delle Arti di ...

... la redazione di Money.it ha raccolto i 10 libri sullada leggere assolutamente .i libri consigliati ci sono storie personali come, per esempio, il diario di Anna Frank ma anche libri che ...... ricordato per aver evitato la morte a più di 1.000 ebrei, destinati allo sterminio della. A ... che fecero scampare all'Olocausto almeno 50 persone,le quali anche antifascisti, esponenti ...Proprio in quegli anni Levi Temin aveva iniziato a parlare agli studenti, ai ragazzi italiani, visitando scuole ed istituti. La storia di Alberta è raccontata in diversi libri. P ...Una farfalla gialla che vola è oggi considerata uno dei simboli dell'olocausto, citata nelle opere realizzate dai bambini "confinati" nel ghetto di Terezin.