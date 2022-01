Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: vittorie per Asiago e Renon (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel giovedì sera della seconda fase dell’Alps League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio è successo un po’ di tutto. vittorie, sconfitte e gol a ripetizione. Andiamo a vedere come sono andate le cose per i team italiani impegnati in pista. Master Round Asiago passa 1-3 in casa dell’EHC Lustenau grazie ai gol di Magnabosco, Giliati e Finoro, mentre così come Renon espugna Cortina per 0-4, in un match senza storia, per effetto delle griffe di Osburn, Fink, Öhler e Giacomuzzi. Cade in casa invece Fassa, travolto 2-6 dagli sloveni dei HDD SIJ Acroni Jesenice di un incontenibile Erik Svetina (1 gol e 2 assist a referto per lui). Girone di Qualificazione A Vipiteno paga dazio ai Red Bull Hockey Juniors: gli austriaci vincono 1-4 ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel giovedì sera della seconda fase dell’disuè successo un po’ di tutto., sconfitte e gol a ripetizione. Andiamo a vedere come sono andate le cose per i team italiani impegnati in pista. Master Roundpassa 1-3 in casa dell’EHC Lustenau grazie ai gol di Magnabosco, Giliati e Finoro, mentre così comeespugna Cortina per 0-4, in un match senza storia, per effetto delle griffe di Osburn, Fink, Öhler e Giacomuzzi. Cade in casa invece Fassa, travolto 2-6 dagli sloveni dei HDD SIJ Acroni Jesenice di un incontenibile Erik Svetina (1 gol e 2 assist a referto per lui). Girone di Qualificazione A Vipiteno paga dazio ai Red BullJuniors: gli austriaci vincono 1-4 ...

HockeyComo : Foto appena pubblicata @ Casate Stadio del Ghiaccio - ClaudioGallesi : @Nicola89144151 @AntoDamiano1996 Giudicheremo vedendo. Noto molte sovrapposizioni e relativi spezzatini,tipo 5 minu… - AllesHockey : RT @RSIsport: ?????? Doppio infortunio per i portieri del Lugano: sia Niklas Schlegel che Davide Fadani dovranno stare lontani dal ghiaccio p… - Denis_De_La_Fer : @faustomamberti Capisco che il terreno di San Siro non sia in buone condizioni ma addirittura hockey su ghiaccio ?? - RSIsport : ?????? Doppio infortunio per i portieri del Lugano: sia Niklas Schlegel che Davide Fadani dovranno stare lontani dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Pechino 2022, sci nordico: positive in ritiro, Olimpiadi a rischio La squadra svizzera di hockey su ghiaccio femminile è partita ieri alla volta di Pechino ma Alina Mueller e Sinja Leemann non sono salite sull'aereo perchè proseguono la quarantena. La squadra ...

L’entusiasmo di McSorley. ‘Fatton ha il ghiaccio nelle vene’ Il Lugano esulta dopo il successo nel sesto derby, mentre l’Ambrì fa mea culpa. Pestoni: ‘Da tempo ci diciamo che giochiamo bene, ma non vinciamo...’ ...

