Fiorello | lite condominiale a Venezia per un ascensore nel cortile di Palazzo Ca’ Bernardo

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Anchelitiga con i condomini: il noto showman è finito al centro di una diatriba con i coinquilini diCa', proprio come tutti noi, si è trovato coinvolto di un'infuocata, finita sulle pagine dei giornali proprio per la presenza dello showman siciliano, Rosariorisulta infatti tra gli inquilini diCa', struttura neogotica che si affaccia sul Canal Grande a, dove i condomini stanno litigando a causa di un. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera.Ca'fu costruito dalla famiglia ...

In modo particolare, sarebbe scoppiata unatra i proprietari di due alloggi turistici, il ... Al contrario,, sicuramente interessato alle sorti della diversamente abile, considerando la ...Venezia - Palazzo Bernardo è diviso in condomini che si affacciano sul Canal Grande di Venezia, e tra i suoi inquilini annovera lo showman siciliano Rosario. Assemblea di condominio la settimana scorsa nell'edificio quattrocentesco a due passi da campo San Polo con due porte d'acqua e un prezioso cortile neogotico. Oggetto della riunione, la ...NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 27/01/2022 Fiorello, proprio come tutti noi, si è trovato coinvolto di un'infuocata lite condominiale a Venezia, finita sulle pagine dei giornali proprio per la ...Un ascensore da installare nella storica dimora di Palazzo Bernardo a Venezia divide il vicinato del noto showman ...