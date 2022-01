Fabio Pressi A2A E-mobility - Diamo priorità ai sistemi lenti per luso notturno

(Di giovedì 27 gennaio 2022)è chief executive officer di A2A E-, società del gruppo A2A, una delle prime reaaltà ad aver creduto nella mobilità elettrica. I primi progetti, spiegaa Quattroruote, "risalgono a dieci anni fa. Oggi abbiamo quasi 900 punti di ricarica, circa 300 colonnine nei territori in cui siamo presenti, prevalentemente in Lombardia. Oltre il 90% sono distribuiti su suolo pubblico, la quota rimanente su suolo privato ad accesso pubblico, dove quindi tutti possono andare a ricaricare". A Milano, in particolare, sono presenti 450 punti di ricarica quick, fast e isole digitali. Il target 2030 della società è 6 mila nuovi punti, ma è già prevista una revisione dei piani "al rialzo, perché l'azienda crede fortemente in questo business. E tutte le nostre stazioni sono già alimentate da fonti rinnovabili". ...

