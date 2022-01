Donna rapinata in via Maqueda da un giovane su uno scooter (Di giovedì 27 gennaio 2022) PALERMO – Il fenomeno delle criminalità giovanile nel capoluogo siciliano sembra essere aumentato nelle ultime settimane. Sono sempre di più le denunce di furto e di rapina da parte di giovanissimi a bordo di scooter elettrici, – usati perchè magari troppo giovani per prendere la patente – l’ultimo soltanto ieri pomeriggio. La povera vittima, questa (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 27 gennaio 2022) PALERMO – Il fenomeno delle criminalità giovanile nel capoluogo siciliano sembra essere aumentato nelle ultime settimane. Sono sempre di più le denunce di furto e di rapina da parte di giovanissimi a bordo dielettrici, – usati perchè magari troppo giovani per prendere la patente – l’ultimo soltanto ieri pomeriggio. La povera vittima, questa (Monrealelive.it)

Ultime Notizie dalla rete : Donna rapinata Anziana narcotizzata e rapinata in casa Anziana narcotizzata e rapinata in casa in via Marsano, nel quartiere San Martino, a Genova. La squadra mobile e le volanti indagano sulla vicenda. Secondo quanto raccontato dalla donna, 82 anni, un uomo si è presentato ...

Genova, raid nel quartiere di San Martino. Ottantaduenne narcotizzata e rapinata in casa Genova " Una donna di 82 anni è stata con ogni probabilità narcotizzata e rapinata nella sua abitazione la mattina di giovedì 20 gennaio. È questa la ricostruzione più plausibile secondo i poliziotti della squadra ...

Donna rapinata in corso Vittorio Emanuele II a Pescara: individuato l’autore PescaraPost Rapinatore seriale napoletano Un 48enne napoletano con precedenti di polizia è finito in carcere poiché ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali. II provvedimento cautelare ...

A "caccia" di borse e telefonini: 48enne finisce in manette II provvedimento cautelare è frutto dell'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, successiva ad una rapina avvenuta nel mese di marzo 2021 a Ca ...

