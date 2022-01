Domani votiamo un nome Svolta-centrodestra | rispunta Casellati Prova di forza? No | ma nel segreto dell' urna

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo il terremoto-Franco Frattini, ilri-spuntato per il Quirinale e costato un diluvio di polemiche bipartisan contro Matteo Salvini, il vertice di. E il, nella corsa al Quirinale, sempre più intricata, pare ricomporsi. E lo fa rilanciando ungià più vole evocato in questi giorni, quello di Maria Elisabetta, presidente del Senato. Per certo, nel voto di venerdì ilsi esprimerà: né astensione, né scheda bianca. Stavolta si converge su un. Una conta, certo: ma chissà, neltutto può accadere.di? Difficile dirlo ora, difficile azzardarlo. "Il vertice delriunitosi ...