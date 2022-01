Di giorno operai edili e di sera rapinatori di farmacie e banche: 3 arresti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si erano trasferiti al nord per andare a lavorare in un cantiere edile ma anche per rapinare banche e farmacie. Per questo motivo sono stati arrestate tre persone tutte originarie dell’agro aversano ma con domicilio a Bologna. I tre di 27, 30 e 42 anni, con precedenti di polizia, sono ritenuti responsabili delle rapine a mano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si erano trasferiti al nord per andare a lavorare in un cantiere edile ma anche per rapinare. Per questo motivo sono stati arrestate tre persone tutte originarie dell’agro aversano ma con domicilio a Bologna. I tre di 27, 30 e 42 anni, con precedenti di polizia, sono ritenuti responsabili delle rapine a mano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

