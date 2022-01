Covid oggi Calabria, 1.496 contagi e 8 morti: bollettino 27 gennaio (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.496 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 gennaio 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.173 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri ci sono stati 2.965 guariti. Da inizio pandemia le vittime in Calabria sono state 1.834. Il bollettino, inoltre, registra 3 ricoveri in più per un totale di 414 e, infine, una terapia intensiva occupata in più per un totale di 35. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.496 i nuovida Coronavirus, 272022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 8. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.173 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri ci sono stati 2.965 guariti. Da inizio pandemia le vittime insono state 1.834. Il, inoltre, registra 3 ricoveri in più per un totale di 414 e, infine, una terapia intensiva occupata in più per un totale di 35. L'articolo proviene da Italia Sera.

