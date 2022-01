Covid oggi Basilicata, 1.015 contagi e 1 morti: bollettino 27 gennaio (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – In Basilicata sono 1.015 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 27 gennaio, su un totale di 5.901 tamponi (molecolari e antigenici), e si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta è un uomo di Melfi di 82 anni, vaccinato. I lucani guariti o negativizzati sono 724. Aumenta ancora la pressione sugli ospedali. I ricoverati per Covid-19 sono 101 (+4) di cui 5 in terapia intensiva: 50 (di cui 4 in TI) nell’ospedale di Potenza; 51 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso, considerando che i nuovi casi lucani sono stati 995, gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 17.627. Per la vaccinazione, ieri sono state ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Insono 1.015 i nuovida coronavirus registrati, 27, su un totale di 5.901 tamponi (molecolari e antigenici), e si registra 1 decesso per-19. Sono i dati delregionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta è un uomo di Melfi di 82 anni, vaccinato. I lucani guariti o negativizzati sono 724. Aumenta ancora la pressione sugli ospedali. I ricoverati per-19 sono 101 (+4) di cui 5 in terapia intensiva: 50 (di cui 4 in TI) nell’ospedale di Potenza; 51 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso, considerando che i nuovi casi lucani sono stati 995, gli attuali positivi residenti insono 17.627. Per la vaccinazione, ieri sono state ...

