Ciclismo | migliorano le condizioni di Egan Bernal | eccellenti risultati dopo l’intervento spinale

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Lo scorso lunedì il vincitore del Giro d’Italia 2021è rimasto vittima di un pericoloso incidente contro un autobus in Colombia e da allora si trova nel reparto di terapia intensiva della Clinica Universitaria de La Sabana, dove è stato sottoposto ad un doppio intervento chirurgico. Nella giornata di ieri è arrivata la notizia dell’estubazione del corridore della Ineos-Grenadiers, in grado di muovere tutti gli arti, portando un grosso sospiro di sollievo nel cuore degli appassionati,le speculazioni su importanti traumi a livello pneumotoracico.estubato e muove tutti gli arti, miglioramenti sensibili per il colombiano Il decorso medico tra proseguendo focalizzandosi sulla gestione del dolore, anche se l’equipe medica ha sottolineato ...

" Aumenta per esempio la produzione di endorfine, cheil benessere mentale, favorisce la ...ma di più in confronto ad attività per cui non si mettono i piedi a terra come nuoto o. ...Questi includono escursionismo, nuoto, alpinismo,, sci e pesca. Rimanere attivi è ... si abbassa la pressione sanguigna e sile prestazioni di cuore, polmoni e circolazione. Inoltre,...Migliorano le condizioni di Egan Bernal, il corridore colombiano protagonista di un brutto incidente due giorni fa mentre si allenava sulla sua bicicletta. Il ciclista dell'Ineos è in terpia intensiva ...Jumbo-Visma e Ineos Grenadiers non sono più così lontane. La UAE Emirates anno dopo anno, sfruttando anche l'entusiasmo dato dai trionfi di Tadej Pogacar, sta costruendo uno squadrone che, a livello W ...