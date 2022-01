"Chiunque, ma non Draghi”. Il totonomi sui profili social della Lega (Di giovedì 27 gennaio 2022) È chiaro son faccende social. Sondaggi per follower mitomani o esaltati, eppure a leggere le risposte su Twitter a diversi colonnelli leghisti, ma anche, o forse meglio, direttamente sotto i profili di Matteo Salvini, si capisce la ritrosia del segretario, sempre attento agli umori che provengono dal web, a convergere per il Colle sul candidato più naturale, Mario Draghi. Tra tutti i commenti, infatti, il più ripetuto, in centinaia di sfumature differenti, ma con un unico senso, è questo: “Scegliete Chiunque, ma non Draghi”. Ma se per il presidente del Consiglio la rumorosa orda social leghista ha una vera e propria idiosincrasia (seppur a volte con conseguenze logiche paradossali: “Bene mandarlo al Quirinale almeno leviamo il rettile da palazzo Chigi”), anche per gli ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 27 gennaio 2022) È chiaro son faccende. Sondaggi per follower mitomani o esaltati, eppure a leggere le risposte su Twitter a diversi colonnelli leghisti, ma anche, o forse meglio, direttamente sotto idi Matteo Salvini, si capisce la ritrosia del segretario, sempre attento agli umori che provengono dal web, a convergere per il Colle sul candidato più naturale, Mario. Tra tutti i commenti, infatti, il più ripetuto, in centinaia di sfumature differenti, ma con un unico senso, è questo: “Scegliete, ma non”. Ma se per il presidente del Consiglio la rumorosa ordaleghista ha una vera e propria idiosincrasia (seppur a volte con conseguenze logiche paradossali: “Bene mandarlo al Quirinale almeno leviamo il rettile da palazzo Chigi”), anche per gli ...

