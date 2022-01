Cagliari, Giulini su Nandez: "Mancano tre giorni, vorremmo recuperare i soldi spesi" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sicuramente leggo anche io i nomi delle contropartite, ma non siamo interessati in questo momento'. E' molto complicato che parta in questa sessione, Mancano poche ore, non c'è un'offerta ufficiale e ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sicuramente leggo anche io i nomi delle contropartite, ma non siamo interessati in questo momento'. E' molto complicato che parta in questa sessione,poche ore, non c'è un'offerta ufficiale e ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : #Cagliari, #Giulini: #Nandez? Complicato chiuderla in pochi giorni. È stato investimento più importante della nostr… - ArmandaGelsomin : RT @mirkonicolino: #Nandez-#Juventus, le parole del presidente del #Cagliari, #Giulini: 'È una telenovela che va avanti da parecchie sessio… - ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: #Cagliari, #Giulini: #Nandez? Complicato chiuderla in pochi giorni. È stato investimento più importante della nostra s… - ArmandaGelsomin : RT @tvdellosport: ??#Giulini : “Addio Nandez? Operazione complicata a così pochi giorni dalla chiusura del mercato, offerte ufficiali non ne… - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, parla Giulini: “Nandez via? La vedo difficile” -