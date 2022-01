Cagliari: anche Carboni positivo al Covid (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un altro giocatore positivo al Covid nel Cagliari: si tratta del difensore Andrea Carboni, centrale anche dell'Under 21. Carboni, vaccinato, è asintomatico ed è stato subito posto in isolamento. Il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un altro giocatorealnel: si tratta del difensore Andrea, centraledell'Under 21., vaccinato, è asintomatico ed è stato subito posto in isolamento. Il ...

