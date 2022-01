Australian Open, Matteo Berrettini e la semifinale con Nadal: vigilia tra allenamento e cena a Trattoria Emilia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giornata di vigilia per Matteo Berrettini, che venerdì 28 gennaio (ore 04.30 italiane) scenderà in campo per fronteggiare Rafael Nadal nella semifinale degli Australian Open 2022. L’azzurro cercherà il colpaccio contro il fuoriclasse spagnolo, ben consapevole che dovrà sciorinare il suo gioco migliore per provare a battere uno dei migliori tennisti di tutti i tempi. Il romano si è spinto con autorevolezza fino a questo punto del primo Slam della stagione e vuole indubbiamente qualificarsi all’atto conclusivo sul cemento di Melbourne. Il giovedì è trascorso in maniera serena per il 25enne, la cui concentrazione e determinazione sono naturali punti di forza. Matteo Berrettini si è allenato all’Arena 1573, protetto da sguardi indiscreti ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giornata diper, che venerdì 28 gennaio (ore 04.30 italiane) scenderà in campo per fronteggiare Rafaelnelladegli2022. L’azzurro cercherà il colpaccio contro il fuoriclasse spagnolo, ben consapevole che dovrà sciorinare il suo gioco migliore per provare a battere uno dei migliori tennisti di tutti i tempi. Il romano si è spinto con autorevolezza fino a questo punto del primo Slam della stagione e vuole indubbiamente qualificarsi all’atto conclusivo sul cemento di Melbourne. Il giovedì è trascorso in maniera serena per il 25enne, la cui concentrazione e determinazione sono naturali punti di forza.si è allenato all’Arena 1573, protetto da sguardi indiscreti ...

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - CosiEse_ViPiace : Ogni volta do il 100% .... Così deve essere, in ogni ambito. - zazoomblog : LIVE – Swiatek-Collins 4-6 0-0 semifinale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Swiatek-Collins… -