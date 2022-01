Volley | VNL femminile 2022 | le avversarie delle azzurre di Mazzanti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La FIVB ha ufficializzato gli accoppiamenti della VNL. Le, campionesse d’Europa in carica, inizieranno la loro avventura nellaball Nations League ad Ankara (31 maggio-5 giugno). In Turchia affronteranno Turchia, Cina, Olanda e Belgio. L’Italia si sposterà poi in Brasile (14-19 giugno) per giocare contro Serbia, Germania, Repubblica Dominicana e Brasile. Ledipoi faranno ritorno in Europa, nello specifico in Russia (28 giugno-3 luglio), dove incontreranno Polonia, Thailandia, Russia e Corea del Sud. Di seguito la nuova formula del torneo e il calendario della Nazionale. FORMULA – Sedici squadre al via, divise nella prima fase in due gironi da otto. Ogni formazione disputerà dodici partite, distribuite su tre ...