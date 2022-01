Venerdì studenti di nuovo in piazza: per Lorenzo e per il nostro futuro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – Dopo la manifestazione di domenica scorsa, il movimento studentesco ‘la Lupa’ chiama “tutte le studentesse e gli studenti di Roma di nuovo in piazza questo Venerdì, ore 16.30, a piazza dell’Esquilino, per Lorenzo e per il futuro di una generazione che vuole costruire passo a passo il suo riscatto”, scrivono in un comunicato. “Il movimento la Lupa domenica ha saputo rispondere con determinazione all’ennesima morte dovuta a un sistema basato sul profitto e a un modello di scuola che non tutela e considera noi studenti e studentesse”, scrivono. “Vogliamo studiare in sicurezza, vogliamo diritto allo studio garantito a tutti i giovani, vogliamo poter manifestare il nostro dissenso, senza il ricatto della repressione messo in atto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – Dopo la manifestazione di domenica scorsa, il movimento studentesco ‘la Lupa’ chiama “tutte le studentesse e glidi Roma diinquesto, ore 16.30, adell’Esquilino, pere per ildi una generazione che vuole costruire passo a passo il suo riscatto”, scrivono in un comunicato. “Il movimento la Lupa domenica ha saputo rispondere con determinazione all’ennesima morte dovuta a un sistema basato sul profitto e a un modello di scuola che non tutela e considera noie studentesse”, scrivono. “Vogliamo studiare in sicurezza, vogliamo diritto allo studio garantito a tutti i giovani, vogliamo poter manifestare ildissenso, senza il ricatto della repressione messo in atto ...

