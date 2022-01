Variante Omicron, studio Gb: reinfezione per 2 casi su 3 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Prima di essere contagiate dalla Variante Omicron, in Inghilterra 2 persone su 3 avevano già contratto l’infezione da coronavirus. E’ il risultato di un nuovo studio britannico sul quadro dell’epidemia, dopo l’analisi che ha coinvolto migliaia di volontari. Quasi 2 persone su 3 hanno riferito di aver avuto il covid prima del nuovo contagio da Omicron, secondo i risultati resi noti dall’Imperial College London. “Tra le 3.582 persone positive al tampone, 2.315 (64,6%) hanno fatto riferimento ad una confermata infezione precedente”, si legge nel report citato dal quotidiano The Guardian. I ricercatori hanno evidenziato che l’infezione iniziale era associata ad un elevato rischio di reinfezione con Omicron. Gli esperti hanno sottolineato però un dettaglio non trascurabile: ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Prima di essere contagiate dalla, in Inghilterra 2 persone su 3 avevano già contratto l’infezione da coronavirus. E’ il risultato di un nuovobritannico sul quadro dell’epidemia, dopo l’analisi che ha coinvolto migliaia di volontari. Quasi 2 persone su 3 hanno riferito di aver avuto il covid prima del nuovo contagio da, secondo i risultati resi noti dall’Imperial College London. “Tra le 3.582 persone positive al tampone, 2.315 (64,6%) hanno fatto riferimento ad una confermata infezione precedente”, si legge nel report citato dal quotidiano The Guardian. I ricercatori hanno evidenziato che l’infezione iniziale era associata ad un elevato rischio dicon. Gli esperti hanno sottolineato però un dettaglio non trascurabile: ...

