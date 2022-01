Uomini e donne, Gemma Galgani in lacrime per Massimiliano: 'È già finita prima di cominciare' (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ancora delusioni per Gemma Galgani . La dama torinese di Uomini e donne si ritrova ad affrontare una forte delusione al centro studio. L'inizio della puntata, per lei, inizia serenamente, data la ... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ancora delusioni per. La dama torinese disi ritrova ad affrontare una forte delusione al centro studio. L'inizio della puntata, per lei, inizia serenamente, data la ...

Advertising

PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - SimoneAlliva : L'ultima uscita di #Pera oggi candidato al #Quirinale2022 risale a questa estate contro il #ddlZan. 'Il suicidio d… - matteosalvinimi : Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e… - antotiba : RT @PagliariniSte: Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Piano. Mi… - mirianagrassi1 : RT @PagliariniSte: Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Piano. Mi… -