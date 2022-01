Un Posto al Sole, anticipazioni 27 gennaio: la reazione di Lara (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di giovedì 27 gennaio: Lara si sente costretta a reagire perché trascurata da Ferri. Marina e Roberto si sono riavvicinati dopo il brutto episodio che ha visto coinvolto l’imprenditore ed il marito della donna. Fabrizio, in preda ad un attacco di rabbia e ai fumi dell’alcol, ha guidato fino a Palazzo Palladini per poter aggredire fisicamente e verbalmente Ferri. Una situazione insostenibile e che ha portato Roberto a preoccuparsi per le condizioni di Marina. Lara si sente trascurata (via screenshot)Intanto, Patrizio ha deciso di chiedere scusa a tutti i suoi amici, in particolare a suo fratello Diego. Lo chef di Caffè Vulcano ha scelto di fare un passo indietro dopo il colloquio con CLara che non ha dato ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Unaldella puntata di giovedì 27si sente costretta a reagire perché trascurata da Ferri. Marina e Roberto si sono riavvicinati dopo il brutto episodio che ha visto coinvolto l’imprenditore ed il marito della donna. Fabrizio, in preda ad un attacco di rabbia e ai fumi dell’alcol, ha guidato fino a Palazzo Palladini per poter aggredire fisicamente e verbalmente Ferri. Una situazione insostenibile e che ha portato Roberto a preoccuparsi per le condizioni di Marina.si sente trascurata (via screenshot)Intanto, Patrizio ha deciso di chiedere scusa a tutti i suoi amici, in particolare a suo fratello Diego. Lo chef di Caffè Vulcano ha scelto di fare un passo indietro dopo il colloquio con Cche non ha dato ...

