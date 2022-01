Treviso, dodicenne muore dopo una corsa campestre: era stato colto da un malore (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È durata due giorni l’agonia di Carlo Alberto Conte, il dodicenne che domenica 23 gennaio era stato colpito da un malore durante una corsa campestre a Vittorio Veneto. Il suo cuore non ha retto ed è deceduto nella terapia intensiva del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Al mattino il padre Dino aveva detto, con dolore: “I medici non ci hanno lasciato speranze, questa purtroppo è la realtà”. dopo che il bambino era stato colpito dal malore, il tentativo di rianimarlo si era prolungato per più di un’ora. Poi il trasferimento dello studente padovano a Treviso. Ma nulla è stato possibile fare visto l’edema cerebrale che era stato causato da una prolungata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È durata due giorni l’agonia di Carlo Alberto Conte, ilche domenica 23 gennaio eracolpito da undurante unaa Vittorio Veneto. Il suo cuore non ha retto ed è deceduto nella terapia intensiva del reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Ca’ Foncello di. Al mattino il padre Dino aveva detto, con dolore: “I medici non ci hanno lasciato speranze, questa purtroppo è la realtà”.che il bambino eracolpito dal, il tentativo di rianimarlo si era prolungato per più di un’ora. Poi il trasferimento dello studente padovano a. Ma nulla èpossibile fare visto l’edema cerebrale che eracausato da una prolungata ...

Gaiagioialiber1 : RT @bertero_g: ??Signore, dammi di vedere il giorno in cui si saprà di chi è la responsabilità di tutte queste morti da infarto nei giovani… - bertero_g : ??Signore, dammi di vedere il giorno in cui si saprà di chi è la responsabilità di tutte queste morti da infarto nei… - Dgx02Rose : @gAbrieleGab99 @ClaireMathison2 Ah inoltre genio, ennesimo caso di malore improvviso tra gli sportivi +3000% di cas… - Eveleenrey : RT @SmitArianna: Treviso, è morto l'atleta 12enne colpito domenica da arresto cardiaco al Cross Città della Vittoria. A poche centinaia… - PAQELENA : RT @cronaca_di_ieri: 25/01/22 TREVISO - Non ce l'ha fatta Carlo Alberto Conte, lo studente e podista padovano di 12 anni che domenica matt… -