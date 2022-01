Torino | Zaza corteggiato da vari club | la scelta del giocatore

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’impiego di Simonenel Toro di Ivan Juric è stato finora misero. L’attaccante granata ha difatti collezionato appena 155 minuti in questa stagione, assumendo un ruolo sempre più marginale.(Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)Ciononostante, stando alle parole di Nicolò Schira, ilha suscitato l’interesse didi serie A (Genoa, Bologna , Venezia) ed esteri (Mallorca). Tuttavia, l’ex Juve sembrerebbe intenzionato a continuare la sua esperienza torinese, pur non essendo la prima. POTREBBE INTERESSARTI: L’esito degli esami di Ibrahimovic: cosa filtra in vista del derby

Due sono i nomi principali che circolano in queste ultime ore, e sono quelli di Simonedele Andrea Pinamonti che tanto sta facendo bene all' Empoli . Calciomercato, le trattative e gli ...Commenta per primo La Lazio cerca un vice Immobile: Tare valuta Simonedele Andrea Pinamonti dell'Inter, ora all'Empoli.Un valido alternativo a entrambi – secondo quanto riportato da Tuttosport – potrebbe essere Simone Zaza del Torino L’ultimo, a detta del ds Capozucca, non rientrerebbe proprio nei piano della squadra.Pietro Pellegri oggi sosterrà le visite mediche col Torino, addio definitivo al Milan. Lo fa sapere in queste ore Sky Sport: “Ha preferito andare al Monaco quando è esploso, p ...