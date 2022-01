Quirinale, giovedì mattina vertice del centrodestra: sul tavolo l'ipotesi Casini - Letta: "Voteremo venerdì un presidente non di parte" (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'intesa per l'elezione del presidente della Repubblica resta lontana e anche giovedì, con il quorum che scende a quota 505, sembra prospettarsi una nuova 'chiama' senza risultato. Dopo la terza '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'intesa per l'elezione deldella Repubblica resta lontana e anche, con il quorum che scende a quota 505, sembra prospettarsi una nuova 'chiama' senza risultato. Dopo la terza '...

saverioraimondo : Il nuovo Presidente della Repubblica verrà annunciato da #Amadeus giovedì durante il @Tg1Rai delle 20.00 #Quirinale - MediasetTgcom24 : Meloni: 'La nostra proposta è Carlo Nordio' #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini… - Leo_Rosss : RT @masterx_iulm: #Quirinale2022: terzo scrutinio di stallo, dal prossimo si ridurrà il numero di voti necessario per eleggere il nuovo #Pr… - News24_it : Fumata nera al terzo scrutinio | Letta: 'Voteremo venerdì un presidente non di parte' | Giovedì vertice del centrod… - tizianotoniutti : +++ #Quirinale, da giovedì per eleggere il #PresidenteDellaRepubblica sarà sufficiente il green pass normale +++ -