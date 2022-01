Obbligo vaccinale docenti e Ata è legge, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale [PDF] (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.3 del 21 gennaio 2022, conversione del DL 172/2021 con il quale si estende l’Obbligo vaccinale per il personale scolastico. L'articolo Obbligo vaccinale docenti e Ata è legge, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È stata pubblicata inlan.3 del 21 gennaio 2022, conversione del DL 172/2021 con il quale si estende l’per il personale scolastico. L'articoloe Ata èinPDF .

