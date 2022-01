No vax, il 90% resiste all'obbligo vaccinale: ma il virus uccide ancora (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L?effetto dell?obbligo vaccinale per gli over 50 sta scemando. Diminuisce, giorno per giorno, il numero delle prime dosi in quella classe di età, nonostante il fatto che la... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L?effetto dell?per gli over 50 sta scemando. Diminuisce, giorno per giorno, il numero delle prime dosi in quella classe di età, nonostante il fatto che la...

Advertising

freedomsempre68 : Pronto soccorso allo stremo, ma il Covid non c’entra e nemmeno i No vax: - Gazzettino : No vax, il 90% resiste all'obbligo vaccinale: ma il virus uccide ancora - MassiSlayer : @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Vorrei far notare che a fronte dei 90 milioni spesi per terapie intensive mensilmen… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: No vax, il 90% resiste all'obbligo vaccinale: ma il virus uccide ancora - ilmessaggeroit : No vax, il 90% resiste all'obbligo vaccinale: ma il virus uccide ancora -