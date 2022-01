MotoGp, Honda conferma: Marquez in pista a Sepang per i test (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Honda ha confermato che Marc Marquez ha ricevuto il via libera per poter tornare in pista ai test di Sepang in programma il 5 febbraio. Il Cabroncito salirà in sella alla nuova RC213V in virtù dei progressi evidenziati nelle ultime settimane dopo i problemi di diplopia. Marquez ha ripreso gli allenamenti sulle due ruote, prima su una pista di motocross e poi con la Honda RC213V-S a Portimao e la Honda CBR600RR ad Aragon. Il via libera è arrivato con il controllo medico effettuato lunedì. L’otto volte campione del mondo farà così il suo esordio stagionale a Sepang per poi prendere parte ai test della settimana successiva a Mandalika, in Indonesia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lahato che Marcha ricevuto il via libera per poter tornare inaidiin programma il 5 febbraio. Il Cabroncito salirà in sella alla nuova RC213V in virtù dei progressi evidenziati nelle ultime settimane dopo i problemi di diplopia.ha ripreso gli allenamenti sulle due ruote, prima su unadi motocross e poi con laRC213V-S a Portimao e laCBR600RR ad Aragon. Il via libera è arrivato con il controllo medico effettuato lunedì. L’otto volte campione del mondo farà così il suo esordio stagionale aper poi prendere parte aidella settimana successiva a Mandalika, in Indonesia. SportFace.

