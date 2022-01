Iva agevolata auto disabili | come richiederla | requisiti e novità 2022

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Semplificate a partire dal 18 gennaiole procedure per accedere all’aliquota IVA, riconosciuta sull’acquisto o l’importazione diadattate a persone invalide. A renderlo noto il Ministero delletà attraverso una news pubblicata sul proprio portale “ta.governo.it”. Lariguarda l’accesso all’Imposta sul Valore Aggiunto ridotta al 4% (in luogo di quella ordinaria al 22%) applicata a portatori di handicap o loro familiari che acquistano:vetture;veicoli per il trasporto promiscuo;veicoli specifici; Motocarrozzette; Motoveicoli per trasporto promiscuo; Motoveicoli per trasporti specifici. Analizziamo lain ...