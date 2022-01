Il bambino di 10 anni non vaccinato morto di Covid a Torino (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mentre assistiamo a manifestazioni contro il vaccino, a mozioni contro le restrizioni e a parlamentari che protestano minacciando di chiamare i Carabinieri per entrare nell’Aula di Montecitorio, in Italia si continua a morire di Covid. Anche ieri il bollettino è stato tragico: 468 decessi in sole 24 ore. E in questo freddo dato generale è compresa anche la storia del piccolo Lorenzo Gazzano, il bambino di soli 10 anni morto all’ospedale Regina Margherita di Torino. Ucciso dal virus e dalle complicazioni polmonari provocate dall’infezione. Lorenzo Gazzano, il bambino non vaccinato morto di Covid a soli 10 anni Il piccolo viveva con la sua famiglia a Nucetto, un piccolo Comune in provincia di Cuneo. Faceva il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mentre assistiamo a manifestazioni contro il vaccino, a mozioni contro le restrizioni e a parlamentari che protestano minacciando di chiamare i Carabinieri per entrare nell’Aula di Montecitorio, in Italia si continua a morire di. Anche ieri il bollettino è stato tragico: 468 decessi in sole 24 ore. E in questo freddo dato generale è compresa anche la storia del piccolo Lorenzo Gazzano, ildi soli 10all’ospedale Regina Margherita di. Ucciso dal virus e dalle complicazioni polmonari provocate dall’infezione. Lorenzo Gazzano, ilnondia soli 10Il piccolo viveva con la sua famiglia a Nucetto, un piccolo Comune in provincia di Cuneo. Faceva il ...

