(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Eva, intervistata tra le pagine di Chi Magazine dopo il Grande Fratello Vip, ha lanciato una frecciatina niente male aCaldonazzo, sua ex compagna di reality show. Evae fa ilperdice quello che pensa o quello che il telespettatore sta pensando? Boh. Poi lei,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Eva Grimaldi “demolisce” Katia Ricciarelli, punge Nathaly e fa il tifo per Soleil Sorge - alexisapples : RT @TheBitchesAcc: questa regina di eva Grimaldi,ti amo???????? #gfvip #teamsoleil #teambaru - _val_30 : RT @TheBitchesAcc: questa regina di eva Grimaldi,ti amo???????? #gfvip #teamsoleil #teambaru - ParliamoDiNews : Eva Grimaldi lancia una frecciatina a Nathaly Caldonazzo, poi svela perché tifa per Soleil Sorge #grimaldi #lancia… - samira59905359 : RT @TheBitchesAcc: questa regina di eva Grimaldi,ti amo???????? #gfvip #teamsoleil #teambaru -

Ad esprimersi tra le pagine del settimanale Nuovo Tv sono state due ex protagoniste di questa edizione del reality di Alfonso Signorini, ovveroe Francesca Cipriani . Il parere di due ex ...Ha organizzato le nozze di alcuni vips come quelle di Giovanni Cottone, Filippa Lagerback,, Elettra Lamborghini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo Miccio (...GF Vip, Eva Grimaldi sull'esperienza nel reality di Canale Cinque: "Mi sono sentita indesiderata" L'esperienza al GF Vip non è stata certo lunghissima, un ...Eva Grimaldi, ex concorrente dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto un bilancio della sua esperienza al game-show di Canale ...