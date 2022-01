Diego Costa ha detto sì | Mazzocchi è ufficiale

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) di Marco De Martino SALERNO – Il sogno di vedere un altro super campione alla Salernitana sta per diventare realtà. Dopo Franck Ribery, infatti, anchesta per indossare la casacca granata. Nel tardo pomeriggio di ieri l’ex attaccante di?Chelsea ed Atletico Madrid, nonchè della nazionale spagnola (pur essendo nato in Brasile), ha accettato la proposta formulata una decina di giorni fa da Walter Sabatini. Sei mesi scarsi alla Salernitana per cercare di realizzare un’impresa che al momento appare quasi impossibile e che se si concretizzasse farebbe scattare il rinnovo automatico del suo contratto per un’altra stagione. Non appena si è diffusa via social la notizia del probabile approdo dialla Salernitana, la tifoseria è letteralmente impazzita, forse ancor più di quando fu annunciato l’ingaggio di ...