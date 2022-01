Covid | salta un altro evento | niente ' Carnevalò' Foresi | ' Troppa folla | vietato rischiare'

Advertising

ladyonorato : Continuiamo a giustificare ogni infamia, come niente fosse? - MediasetTgcom24 : Covid, niente ritiro pensione senza Green pass: salta norma da Dpcm #greenpass - __ladyf : Amici, salta la registrazione, forse a causa del Covid, ipotesi puntata in diretta il 30/1 - jonathanzacconi : Salta la registrazione odierna di #Amici21. Probabile causa: il covid - fookin_avocadoh : IN CHE SENSO LIAM HA IL COVID E IL CONCERTO SALTA????? ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid salta

Sport Fanpage

ANCONA - Continuano i controlli coordinati dalla Prefettura per il rispetto delle norme anti -. Nella settimana dal 17 al 23 gennaio sono proseguite in tutta la provincia le verifiche delle forze di polizia negli esercizi commerciali, ristoranti, locali di pubblico spettacolo e sui mezzi ......i senatori e i deputati sono stati divisi in fasce orarie per rispettare le disposizioni anti... Quirinale, il Pd a Salvini: 'fermati ola maggioranza' Preoccupazione nel Partito Democratico ...Rinviati i rinvii. Non si tratta soltanto di un gioco di parole, bensì di quanto accaduto in Eccellenza. Proseguono infatti per le società laziali le problematiche legate ai contagi da Covid-19. Rispe ...Coach Alessandro Fantozzi presenta il recupero del 27 gennaio tra la sua Libertas Livorno e la Robur et Fides Varese: “Quella di domani è una partita da affrontare con la ...