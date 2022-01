Covid Italia, scendono ricoveri per virus e salgono quelli con virus: il report (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ai minimi la crescita dei ricoveri Covid negli ospedali Italiani. Nell’ultima settimana “si registra un aumento lievissimo dello 0,4%. La frenata nelle ospedalizzazioni è la più evidente degli ultimi 3 mesi: nella settimana 11-18 gennaio l’incremento era stato del 7,1% e tra il 4-11 gennaio la crescita era stata del 32%. La curva dei ricoveri si sta raffreddando, ma è possibile individuare una differenza tra due categorie di pazienti: diminuiscono del 2,5% i pazienti ‘per Covid’, ovvero coloro che hanno sviluppato la malattia ‘da Covid’ e presentano sintomi respiratori e polmonari, mentre aumentano del 6,7% i pazienti ‘con Covid’, cioè positivi al virus, ma in ospedale per la cura di altre patologie”. E’ quanto emerge ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ai minimi la crescita deinegli ospedalini. Nell’ultima settimana “si registra un aumento lievissimo dello 0,4%. La frenata nelle ospedalizzazioni è la più evidente degli ultimi 3 mesi: nella settimana 11-18 gennaio l’incremento era stato del 7,1% e tra il 4-11 gennaio la crescita era stata del 32%. La curva deisi sta raffreddando, ma è possibile individuare una differenza tra due categorie di pazienti: diminuiscono del 2,5% i pazienti ‘per’, ovvero coloro che hanno sviluppato la malattia ‘da’ e presentano sintomi respiratori e polmonari, mentre aumentano del 6,7% i pazienti ‘con’, cioè positivi al, ma in ospedale per la cura di altre patologie”. E’ quanto emerge ...

